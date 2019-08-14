Siirt'te, tek katlı evde yangın
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Siirt'te, tek katlı evde yangınSiirt'te, tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'te, tek katlı evde yangın Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:35 Kaynak: DHA
Siirt'te, tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı evde hasar oluştu.
Barış Mahallesi Süreyya Önder Caddesi'nde bulunan, Naci Aslan'a ait, tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ev sahibi Aslan, ailesiyle dışarı koştu. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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