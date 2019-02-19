Siirt'te Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı
1 saat önce
Siirt'te Mehmetçik Taekwondo Spor Kulübünde 80 sporcu kuşak terfisi aldı.
Siirt
'te Mehmetçik Taekwondo Spor Kulübünde 80 sporcu kuşak terfisi aldı.
Mehmetçik İlköğretim Okulu Taekwondo Spor Salonunda yapılan kuşak terfi sınavı sonucunda sporculardan 10'u beyazdan sarı, 10'u sarıdan yeşil, 20'si yeşilden mavi, 20'si maviden kırmızı ve 20'si de kırmızıdan kırmızı-siyah kuşağa terfi etti.
Kuşak terfisi alan sporculara belge ve kuşakları Okul müdürü Mustafa Özkoyuncu tarafından verildi.
Antrenör Osman Katuk, 4 ayda bir kuşak terfi sınavının yapıldığını ve başarılı öğrencilerin Türkiye
şampiyonalarına katıldığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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