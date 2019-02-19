Son Dakika Haberleri: Siirt'te Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı

Siirt'te Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Siirt'te Mehmetçik Taekwondo Spor Kulübünde 80 sporcu kuşak terfisi aldı.

Siirt'te Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı, System.String[]
Siirt'te Mehmetçik Taekwondo Spor Kulübünde 80 sporcu kuşak terfisi aldı.

Mehmetçik İlköğretim Okulu Taekwondo Spor Salonunda yapılan kuşak terfi sınavı sonucunda sporculardan 10'u beyazdan sarı, 10'u sarıdan yeşil, 20'si yeşilden mavi, 20'si maviden kırmızı ve 20'si de kırmızıdan kırmızı-siyah kuşağa terfi etti.

Kuşak terfisi alan sporculara belge ve kuşakları Okul müdürü Mustafa Özkoyuncu tarafından verildi.

Antrenör Osman Katuk, 4 ayda bir kuşak terfi sınavının yapıldığını ve başarılı öğrencilerin Türkiye şampiyonalarına katıldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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