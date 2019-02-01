Son Dakika Haberleri: Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu

16 dakika önce

Siirt’te kent merkezine 10 kilometre mesafede termal su arama çalışmaları esnasında petrol bulundu. Ilısu Barajı’nda su altında kalacak olan Siirt’teki Billoris Kaplıcası’nın yeni yerleşim alanına taşınması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürüyor. Kaplıcanın bulunduğu alanda termal suyun temin edilmesi için Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde 2 yıla aşkın süredir sondaj çalışması sürüyor. Önceki gün yapılan […]The post Siirt’te termal su aranırken petrol bulundu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu, System.String[]
Siirt'te kent merkezine 10 kilometre mesafede termal su arama çalışmaları esnasında petrol bulundu.

Ilısu Barajı'nda su altında kalacak olan Siirt'teki Billoris Kaplıcası'nın yeni yerleşim alanına taşınması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalar sürüyor. Kaplıcanın bulunduğu alanda termal suyun temin edilmesi için Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde 2 yıla aşkın süredir sondaj çalışması sürüyor. Önceki gün yapılan çalışmalar sırasında ekipler, petrol bulgusuna rastladı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi.

Siirt İl Özel İdare Müdürü Hifzullah Canpolat, "Tarihi Billoris kaplıcamız suyun altında kalacağından, bizler bu kaplıcayı daha modern bir yere taşıyoruz. Kaplıca suyunu bulmak için müdürlüğümüz bünyesinde özel bir sondaj firmasına verildi ve bu firma sıcak su araması yapmaya başladı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:35 

Ilısu, Siirt, Sektörel
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