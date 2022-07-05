Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

05.07.2022 12:53
Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce farklı adreslere düzenlenen eş operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kurusıkı tabanca, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 25'inci gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 25'inci gününde Son dakika haberi! Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki Son dakika haberi! Şehit mezarına saldırı olayında sanığın tahliye edilmesine ailelerden tepki
Kaynak: AA

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:59:47. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement