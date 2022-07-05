Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce farklı adreslere düzenlenen eş operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

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