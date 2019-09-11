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Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve iş birlikçilerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Pervari merkezli olmak üzere PKK/KCK silahlı terör örgütü adına milis ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları yönünde suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili cumhuriyet savcılığı koordinesinde soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Siirt, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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