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Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltı

21 dakika önce

Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltıSİİRT - Siirt'te PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltı

SİİRT - Siirt'te PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada,İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü milis ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Pervari merkezli olmak üzere PKK/KCK silahlı terör örgütü adına milis ve işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları yönünde suç işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili cumhuriyet savcılığı koordinesinde soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

Siirt'te terör operasyonu: 10 gözaltı

Siirt, PKK, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
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