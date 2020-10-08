Siirt'te terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, 70 milimetre çapında 20 fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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