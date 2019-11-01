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Siirt'te terör operasyonu: 16 gözaltı

7 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok sayıda malzeme ele geçirildi" denildi.

Operasyonda adreslerinde bulunmayan zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü ve gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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