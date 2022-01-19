Siirt'te terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ve Tillo ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Tillo ve Şirvan ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde, 5 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üç adet kaçak av tüfeği, fişek ile dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

(Selami Deniz-İHA)