Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt
'in Baykan
ilçesinde düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığınca PKK
'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve muhtemel barınma alanlarını imha etmeye yönelik Gümüşkaş köyü kırsalında Şehit Uzman Jandarma Çavuş H. İbrahim Kara
operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, piknik tüpü, kablo, blok halinde 4 pil, tüp başlığı, sargı bezi, 4 kullanılmış şırınga, ilaç ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.