Son Dakika Haberleri: Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt'te Terör Operasyonu

29 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

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Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve muhtemel barınma alanlarını imha etmeye yönelik Gümüşkaş köyü kırsalında Şehit Uzman Jandarma Çavuş H. İbrahim Kara operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, piknik tüpü, kablo, blok halinde 4 pil, tüp başlığı, sargı bezi, 4 kullanılmış şırınga, ilaç ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel
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