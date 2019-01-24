Siirt'te Terör Operasyonu
1 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Siirt
'in Eruh
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe kırsalındaki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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