Siirt'te Terör Operasyonu

Siirt merkez ve Şirvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Siirt merkez ve Şirvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla merkeze bağlı bazı köyler ile Şirvan ilçe kırsalındaki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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