Siirt'te terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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