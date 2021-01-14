Siirt'te terör operasyonunda 3 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde sürdürülen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesine bağlı Doğan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

Operasyonda, saha taramasında 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 22 şarjör, 55 mühimmat, el telsizi, 3 kilogram patlayıcı madde, örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve teçhizat ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.