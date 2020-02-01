Siirt'te terör operasyonunda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı, silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensupları ve iş birlikçilerinin, silahlı ve bombalı saldırılarda örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda merkez Conkbayır Mahallesi'nde tespit edilen arazide arama yapan ekipler, el bombası, tabanca, 4 uzun namlulu silah ve bunlara ait 3 kabza, 7 şarjör ve 273 fişek ile 32 tabanca fişeği ele geçirdi.