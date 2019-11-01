Son Dakika Haberleri: Siirt'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
Son Dakika Güncel Siirt'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

7 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok miktarda dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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