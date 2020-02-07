Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 kişi yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahıs insansız hava araçlarının desteği ile jandarma özel harekat, komanda ve polis özel harekat timleri ile düzenlenen ortak operasyon sonucunda yakalanmıştır. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığını talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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