Siirt'te Terör Örgütü PKK'ya Yardım Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'e bağlı köyler ve Şirvan
ilçe kırsalında 7 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir" denildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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