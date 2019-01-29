Son Dakika Haberleri: Siirt'te Terör Örgütü PKK'ya Yardım Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı

Siirt'te Terör Örgütü PKK'ya Yardım Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te Terör Örgütü PKK'ya Yardım Eden 5 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'e bağlı köyler ve Şirvan ilçe kırsalında 7 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup, işlemleri devam etmektedir" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Jandarma, PKK, Siirt, 3. Sayfa
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