Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü mensuplarınca 5 Temmuz 2019 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesi Sarıyaprak- Doğanca köy yolu üzerine tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen terör saldırısında terör örgütü PKK'ya yardım eden şahısların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak-Doğanca köy yolu üzerine tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcının patlatılması olayı ile ilgili olarak Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yola döşenen el yapımı patlayıcının hazırlanmasında bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların adreslerine yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda şüphelilere ait bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 kilogram kenevir tohumu, 2 adet el telsizi, 8 adet cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 8 şüpheli ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Londra'da bıçaklı terör saldırısı: Yaralılar var
E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:49:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım eden 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]