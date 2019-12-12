Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

6 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Baykan İlçe Jandarma komutanlıklarınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla ilçeye bağlı Meşelik, Ardıçdalı, Ormanpınar, Çamtaşı, Yeşilcevre, Çukurca, Aydınlar ve Çukurtaş köyleri ile Eğri mezrasında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı belirtildi.

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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