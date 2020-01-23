Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 1 kişi yakalandı, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında terör propagandası yapmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan İ.F isimli şahsn gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.İ isimli şahıs Baykan Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs hakkında adli makamlar ile gerekli koordine kurularak şahıs gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - SİİRT

Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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