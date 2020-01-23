Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

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Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan zanlı yakalandı
7 saat önce
Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kaydı bulunan zanlı, yol kontrolünde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kaydı bulunan zanlı, yol kontrolünde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kaydı bulunan İ.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Baykan ilçe merkezinde yol kontrolü yapan ekipler, cumhuriyet savcısının talimatıyla İ.F'yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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