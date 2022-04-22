Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

22.04.2022 13:08
Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

Siirt'te terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Siirt'te terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amirliğince, Muhammed Kıymaz Caddesi üzerinde durdurulan Ş.A. isimli şahsın, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranıyor olduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için terörle mücadele şube müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı
Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Polis, Terör, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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