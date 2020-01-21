Siirt'te terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

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Siirt'te terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
6 saat önce
Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyada terör propagandası yaptığı, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, onlara yardım ve yataklık ettiği illeri sürülen H.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda H.S. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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