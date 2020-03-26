Siirt'te terör örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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Siirt'te terör örgütü üyeliği suçundan hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı
6 saat önce
Siirt'te terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Siirt'te terör örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan N.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Kayaboğazı köyüne düzenlenen operasyonla yakalanan N.T, adliyedeki işlemlerin Siirt E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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