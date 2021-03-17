Siirt'te terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'in Tillo ilçesinde yapılan arazi taramasında, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2021/7" operasyonunda, Hatrant köyü kırsalında temas araması yaptı.
Aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, fişek ve 5 gübre çuvalı ele geçirildi.
Bulunan mühimmatın, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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