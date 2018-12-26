Siirt'te Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı
2 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 2 adet cep telefonu, bir adet tablet bilgisayar, 20 adet CD, bir adet ses ve gaz fişeği atan kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı mühimmatı, 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirilmiş olup, gözaltına alına şüpheli şahıslar ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:02 Kaynak: İHA
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