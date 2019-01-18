Son Dakika Haberleri: Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

59 dakika önce

Siirt'te sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Siirt'te sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma sorumluluk alanında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada; bir adet cep telefonu ve telefona ait sim kart, 3 adet videokaset, bir adet not defteri, bir adet mektup ile örgütsel yayın olduğu değerlendirilen 12 adet kitap ele geçirilmiştir. Gözaltına alına şüpheli şahıs ile ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa
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