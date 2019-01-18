Siirt'te Terör Propagandası Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
59 dakika önce
Siirt'te sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Siirt
'te sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma
Komutanlığınca, jandarma sorumluluk alanında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan bir şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada; bir adet cep telefonu ve telefona ait sim kart, 3 adet videokaset, bir adet not defteri, bir adet mektup ile örgütsel yayın olduğu değerlendirilen 12 adet kitap ele geçirilmiştir. Gözaltına alına şüpheli şahıs ile ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - SİİRT
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
Selçuk Bayraktar'ın 10 Years Challenge Paylaşımı Beğeni Topladı
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
Vahşi Cinayete Kurban Giden Oryantalin "Kaç Parçaya Bölüneyim" Paylaşımı Dikkat Çekti
Genç Popçu Edis'den "Konsere Hazır Değilim" Diyen Takipçisine Olay Cevap: Maymunlar Giremez