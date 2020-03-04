Siirt'te terör propagandası yapan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te terör propagandası yapan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma - Son Dakika

Siirt'te terör propagandası yapan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

6 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yapan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Siirt'te terör propagandası yapan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma, System.String[]

Siirt'te terör örgütü PKK propagandası yapan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kapsamda Eruh ilçesinde 3, Kurtalan ilçesinde de 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir." denildi.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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