Son Dakika Haberleri: Siirt'te Terör Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

Siirt'te Terör Suçundan Aranan Kişi Yakalandı

39 dakika önce

Siirt'te jandarma ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kişi yakalandı.

Siirt'te Terör Suçundan Aranan Kişi Yakalandı, System.String[]
Siirt'te jandarma ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kişi yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan T.B. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yol kontrolünde yapılan aramada şüpheli T.B. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 Kaynak: AA

PKK, Jandarma, Siirt, Güncel
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