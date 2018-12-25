Siirt'te Terör Suçundan Aranan Kişi Yakalandı
39 dakika önce
Siirt'te jandarma ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kişi yakalandı.
Siirt
'te jandarma ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kişi yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla aranan T.B. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yol kontrolünde yapılan aramada şüpheli T.B. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:03 Kaynak: AA
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