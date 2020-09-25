Siirt'te terör suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan A.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siirt 'te "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, ağabeyinin kimliği ile yakalandı.

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı