Siirt'te teröre tepki yürüyüşü

SİİRT - Siirt'te binlerce vatandaş, çocuklarının dağa kaçırıldığını belirterek Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi düzenleyen ailelere destek için sokaklara döküldü, teröre tepki gösterdi.

Siirt'te 25 Sivil Toplum Kuruluşu öncülüğünde Güres Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. PKK terör örgütü aleyhine slogan atan vatandaşlar, Türk bayrağı ve pankart açtı. Vatandaşlar yürüyüş boyunca 'Ülkemi seviyorum terörü lanetliyorum' yazılı pankart açtı. 15 Temmuz meydanında açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, 35 yıl önce Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit edilmesi ile başlayan terör örgütü PKK'nın saldırılarının o dönemden bu yana ülkenin birlik ve beraberliğini hedef almaya ve can yakmaya devam ettiğini söyledi. Diyarbakır'da sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirten Yıldız, "Terör örgütü PKK bu topraklarda hiçbir zaman o kirli emellerine kavuşamayacaktır. Türküyle Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla tüm değerleriyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan halklarımız hiçbir terör örgütüne prim vermeyecektir. PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, bilakis Kürtlere en büyük zararı veren, Kürt kardeşlerimizin yoğunlukta bulunduğu bölgelere yapılan yatırımları hedef alan, yol yapan iş makinelerini ateşe veren, okulları yakıp yıkan bir terör örgütüdür" dedi.