Siirt'te teröristlere ait 17 mağara imha edildi - Son Dakika
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Siirt'te teröristlere ait 17 mağara imha edildi

6 saat önce

Siirt'te başlatılan "Kapan-7 Garisa" operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Siirt'te teröristlere ait 17 mağara imha edildi, System.String[]

Siirt'te başlatılan "Kapan-7 Garisa" operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 17 mağara ve 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eruh ve Pervari kırsalında başlatılan 'Kapan-7 Garisa' operasyonunda 17 mağara-sığınak, 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Siirt'in Garisa bölgesinde Eruh ilçesi Akmeşe köyü ve Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe'de faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen Kapan-7 Garisa operasyonu kapsamında yapılan temas araması faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, teröristlere ait kıyafet ve ayakkabılar ile muhtelif cins ve miktarda yaşam ve gıda malzemeleri ile mühimmat ele geçirilmiş olup, örgüt mensuplarının daha önce kullandıkları tespit edilen 17 mağara, barınak ve sığınak kullanılamaz hale getirilerek, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve bulunan malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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