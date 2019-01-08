Son Dakika Haberleri: Siirt'te Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Siirt'te Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Siirt'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildiSİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kuzeydoğusu kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi Gümüşkaş köyü kuzeydoğusu kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş H. İbrahim Kara Operasyonu' icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 15 kilogram EYP yapımında kullanılan amonyum nitrat plastik beyaz bidon içerisinde bir adet piknik tüpü, bir buçuk metre kablo, blok halinde 4 adet büyük pil, bir adet tüp başlığı, bir adet kullanılmış sargı bezi, 4 adet kullanılmış şırınga, bir adet vazelin krem, 2 adet yara ve yanık kremi, 14 adet kapsül, çeşitli ilaç ile çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Baykan, Siirt, 3. Sayfa
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