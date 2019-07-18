Son Dakika Haberleri: Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nın Gezer Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada, biksi makineli tüfek ile 50 fişek, 10 roketatar mühimmatı ve 10 sevk fişeği bulundu.
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise olay yerinde imha edildi.
Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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