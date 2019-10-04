Son Dakika Haberleri: Siirt'te teröristlere yardım ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te teröristlere yardım ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı

2 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt'te teröristlere yardım ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesinin Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin soruşturmanın sürüdüğü belirtildi. Açıklamada, " Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde oldukları, onlara malzeme ve erzak temin ettikleri ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, ikisi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı" denildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te teröristlere yardım ettiği belirlenen 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]