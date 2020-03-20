Siirt'te teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi - Son Dakika

Siirt'te teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

SİİRT - Siirt'te PKK/KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Gedikaşar köyü, Huri Tepe mevki kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Gedikaşar köyü, Huri Tepe mevkinde icra edilen operasyon faaliyeti esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.