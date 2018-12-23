Son Dakika Haberleri: Siirt'te Teröristlerin Kullandığı 6 Sığınak Bulundu

Siirt'te Teröristlerin Kullandığı 6 Sığınak Bulundu

3 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 sığınak tespit edildi.

Siirt'te Teröristlerin Kullandığı 6 Sığınak Bulundu, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 sığınak tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel barınma alanlarının imha edilmesi amacıyla "Şehit Uzman Onbaşı Bahattin Baştan" operasyonu gerçekleştirildi.

Erzak tespit köpeği "Çaki"nin de katıldığı operasyonda teröristlerin kullandığı 6 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda 4 şarjör, 10 pil, 2 metre kablo, kürek, kazma, 2 şemsiye, terörist kıyafeti, hücum yeleği ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:10 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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