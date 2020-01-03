Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti - Son Dakika

Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti

6 saat önce

Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti.

Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti

Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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