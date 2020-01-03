Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti - Son Dakika

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Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti
6 saat önce
Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
Siirt'te teröristlerin sığınaklarında el bombaları ve düzenek ele geçti
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