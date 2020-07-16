Siirt'te teröristlerle çatışma; 2 polis şehit, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2 polis şehit, 2 yaralı (2)

2 POLİS ŞEHİT OLDUİçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Yaralı 2 polisin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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ANKARA, -


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te teröristlerle çatışma; 2 polis şehit, 2 yaralı (2) - Son Dakika
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