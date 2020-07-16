Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı - Son Dakika

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralı

Siirt'te teröristlerle çatışma; 2'si ağır 4 polis yaralıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ağır 4 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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