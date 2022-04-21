Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek - Son Dakika
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Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek

21.04.2022 15:38
Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanacak.

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin ters lalenin korunmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kentin yüksek dağlarında açan çiçeğin ilkbahar aylarıyla dağları renklendirdiği belirtilen açıklamada, bu çiçeğin yaklaşık 20 gün yaşadığı aktarıldı.

Ters lalenin koparılmasının yasak olduğu ifade edilen açıklamada, bu laleyi koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 109 bin 593 lira ceza uygulanacağı kaydedildi.

Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek
Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek
Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek
Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek
Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te ters laleyi koparanlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek - Son Dakika


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