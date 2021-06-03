Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2009'da terör örgütü PKK'ya katılan A.K. adlı kadının teslim olmasını sağladı. Siirt'e getirilen PKK'lı, ifade işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu.

SİİRT'te, güvenlik güçlerinin ikna girişimleri sonucu teslim olan A.K. adlı PKK 'lı kadın, ailesine kavuştu.

Son Dakika › Güncel › SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU - Son Dakika

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