SİİRT'TE TESLİM OLAN PKK'LI, AİLESİNE KAVUŞTU - Son Dakika

SİİRT'te, güvenlik güçlerinin ikna girişimleri sonucu teslim olan A.K. adlı PKK'lı kadın, ailesine kavuştu.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 2009'da terör örgütü PKK'ya katılan A.K. adlı kadının teslim olmasını sağladı. Siirt'e getirilen PKK'lı, ifade işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde 12 yıl sonra kızlarına kavuşan aile, uzun süre hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne, mutluluktan ağladığını söyledi.
Kaynak: DHA
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