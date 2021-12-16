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Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü

16.12.2021 17:45

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır, sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesinde virajı alamayan tır, sürücüsünün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, şoför Abdurrahman Ö. hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, Baykan- Bitlis karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Ö. yönetimindeki 31 ABV 760 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Abdurrahman Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü

Bitlis, Baykan, Siirt, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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