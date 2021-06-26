Siirt'te tır devrildi, yol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sürücünün hafif yaralandığı trafik kazasında Siirt- Baykan karayolu bir süre ulaşım çift taraflı kapandı. Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Devrilen tırın yolu ulaşıma kapatması üzerine Siirt-Baykan yolunda onlarca araç ilerleyemedi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

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