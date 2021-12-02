Siirt'te tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine 112 Acil servis, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İdris E. idaresindeki 35 AN 9374 plakalı otomobil, Baykan- Bitlis kara yolunda sürücüsü belirlenemeyen 34 FS 2629 plakalı tır ile çarpıştı.

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