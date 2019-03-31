Siirt'te Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde AK Parti...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Siirt'te belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Eruh - Cevher Çiftçi - AK PartiŞirvan - Necat Cellek - AK Parti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:44 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
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