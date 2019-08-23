Siirt'te toprağa gömülü patlayıcı bulundu
1 saat önce
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:54 Kaynak: AA
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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