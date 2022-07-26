Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı

26.07.2022 12:15
Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı

Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği başladı.

Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ÇKS'ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş ödeneceği belirtildi.

Desteklemelerde 6 Haziran ile 1 Eylül arasındaki TMO'ya ürün satışlarını gösteren alım satış belgelerinin dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, TMO dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyeceği, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16 Eylül'de mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerektiği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor TMO'dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi TMO'dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi
Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
11:05 HSK'den yeni kurulan mahkemeler için karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement