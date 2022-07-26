Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi desteği başladı

Siirt'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ÇKS'ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş ödeneceği belirtildi.

Desteklemelerde 6 Haziran ile 1 Eylül arasındaki TMO'ya ürün satışlarını gösteren alım satış belgelerinin dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, TMO dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyeceği, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin 16 Eylül'de mesai bitimine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerektiği aktarıldı.