Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı

27 dakika önce

Siirt'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi.

Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te çimento yüklü kamyon, toprak yolun çökmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Conkbayır Mahallesi bağ yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 DA 723 plakalı çimento yüklü kamyon, yolda ilerlediği sırada toprak yolun bir kısmında çökme meydana gelmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları         
17:16
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te toprak yolun çökmesi sonucu kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]